Обсяг торгів спотовими Ethereum-ETF перевищив $1 млрд, клієнти Kraken отримали виплати від Mt. Gox: що нового

Обсяг торгів спотовими Ethereum-ETF у перший день перевищив $1 мільярд

Вчора, 23 липня, спотові Ethereum-ETF вийшли на фондовий ринок США. Обсяг торгів у секторі становив $1,11 млрд до кінця дня, чистий приплив капіталу — $106,78 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.

Судячи з даних платформи, щонайменше частина інвесторів ETHE перевели кошти в новий продукт від Grayscale Investments — Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH). Він лідирує за обсягом активів під управлінням (AUM) серед інших фондів.

Ethereum відреагував на ситуацію стрибками, проте актив так і не зміг закріпитися на рівні $3500. На момент написання новини ціна ETH становить $3 458.

Клієнти Kraken почали отримувати виплати від криптобіржі Mt. Gox

Клієнти платформи Kraken розповіли про отримання виплат від збанкрутілої криптовалютної біржі Mt. Gox. Про це вони написали на Reddit.

Більшість користувачів висловили свою радість після отримання активів. Дехто заявив, що збільшив депозит у 110 разів. Інший користувач поділився, що витратить цей капітал на купівлю будинку.

Один учасник обговорення зазначив, що на криптобіржу Bitstamp виплати ще не прийшли.

Найбільшу майнінгову компанію в США оштрафували на $138 мільйонів

Найбільшу майнінгову компанію в США Marathon Digital оштрафували на $138 млн за порушення угоди про відмову від дій в обхід іншої сторони угоди. Про це повідомляє Cointelegraph.

Згідно з наданим виданню юридичною фірмою Affeld England & Johnson пресрелізом, присяжні одноголосно винесли вердикт на користь засновника US Bitcoin Corp та інвестиційного директора Hut 8 Майкла Хо.

У 2020 році керівництво Marathon розробило стратегію зростання, включно із запуском великомасштабного підприємства для видобутку біткоїна в Північній Америці. Компанія реалізувала ідеї Хо, не виплативши йому компенсацію за надану конфіденційну інформацію.

Партнер юрфірми Девід Аффелд зазначив, що вирок суду підкреслює важливість дотримання зобов’язань і вибору правильних ділових партнерів.

«Це сильний сигнал про те, що етичні принципи ведення бізнесу є не опцією, а необхідністю», — додав він.

Marathon залишається найбільшою за капіталізацією майнінговою компанією з показником $6,99 млрд. Фірма значно випереджає CleanSpark ($4,1 млрд), що розташувалися слідом у рейтингу, і Riot Blockchain ($3,5 млрд).

Swan Bitcoin згорне операції з майнінгу і відмовиться від IPO

Генеральний директор інвестиційної криптокомпанії Swan Bitcoin Корі Кліппстен заявив про намір згорнути всі операції з видобутку біткоїна і відмову від планів щодо публічного розміщення акцій (IPO).

За словами підприємця, причиною рішення стала відсутність можливості отримати значний прибуток у короткостроковій перспективі.

Кліппстен також зазначив, що зміна стратегії щодо прискореного зростання Swan Bitcoin передбачає «скорочення персоналу за багатьма напрямками».

Swan Bitcoin запустила підрозділ із видобутку криптовалюти влітку 2023 року. У січні 2024 року компанія заявила, що з початку майнінгових операцій отримала 750 BTC. Хешрейт фірми досяг 4,5 EH/s, а її представники мали намір довести цей показник до 8 EH/s.