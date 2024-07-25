Упродовж січня-червня 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
25 липня 2024, 10:45
З початку року попит українців на нові авто зріс більше ніж на 20%
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Десятка найпопулярніших моделей
Зазначається, що бестселером першого півріччя став кросовер Renault Duster.
До десятки найпопулярніших моделей нових легковиків увійшли:
- Renault Duster — 3324 авто;
- Toyota RAV-4 — 2276;
- Volkswagen iD.4 — 1072;
- Mazda CX5 — 876;
- KIA Sportage — 843;
- Hyundai Tucson — 653;
- Toyota Camry — 601;
- Suzuki SX4 — 580;
- Skoda Kodiaq — 552;
- Volkswagen Touareg — 552.
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У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.
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Джерело: Мінфін
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