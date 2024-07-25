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25 липня 2024, 10:45

З початку року попит українців на нові авто зріс більше ніж на 20%

Упродовж січня-червня 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Упродовж січня-червня 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис.
Фото:depositphotos

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Десятка найпопулярніших моделей

Зазначається, що бестселером першого півріччя став кросовер Renault Duster.

До десятки найпопулярніших моделей нових легковиків увійшли:

  • Renault Duster — 3324 авто;
  • Toyota RAV-4 — 2276;
  • Volkswagen iD.4 — 1072;
  • Mazda CX5 — 876;
  • KIA Sportage — 843;
  • Hyundai Tucson — 653;
  • Toyota Camry — 601;
  • Suzuki SX4 — 580;
  • Skoda Kodiaq — 552;
  • Volkswagen Touareg — 552.

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У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
25 липня 2024, 12:02
#
Злякали 15-ти відсотковим податком.
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