З початку року попит українців на нові авто зріс більше ніж на 20%

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Зазначається, що бестселером першого півріччя став кросовер Renault Duster.

До десятки найпопулярніших моделей нових легковиків увійшли:

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У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.