Роботу паспортного сервісу ДП «Документ» за кордоном продовжили на пів року

Кабмін продовжив дію експериментального проєкту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном. Про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Що відомо

«Цей проєкт впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки українських громадян за кордоном рішенням уряду роботу ДП «Документ» продовжено ще на шість місяців.

Нагадаємо

23 квітня ДП «Документ» призупинило видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах, пояснивши це технічними причинами.