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4 червня 2024, 18:13

Роботу паспортного сервісу ДП «Документ» за кордоном продовжили на пів року

Кабмін продовжив дію експериментального проєкту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном. Про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабмін продовжив дію експериментального проєкту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном.
Фото:biz.censor.net

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Що відомо

«Цей проєкт впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки українських громадян за кордоном рішенням уряду роботу ДП «Документ» продовжено ще на шість місяців.

Нагадаємо

23 квітня ДП «Документ» призупинило видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах, пояснивши це технічними причинами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
akaMIK
akaMIK
4 червня 2024, 18:27
#
Документи приймають, але не видають)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2024, 19:11
#
Заяви приймають у всіх українців, а от паспортні документи
видають тільки дітям, жінкам та пенсіонерам чоловічої статі,
та й то у порядку єксперименту.

Подавайте документи у консульство — це їх робота…
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