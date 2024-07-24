Unicredit оголосив про плани згорнути роботу у росії

Італійський банк Unicredit — один з останніх західних банків, які продовжують працювати в росії, — оголосив про плани згорнути бізнес в через тиск Європейського ЦБ. Про це повідомляє The Moscow Times.

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У 2025 році ЮніКредитБанк планує кратне скорочення всіх операцій на російському ринку, повідомляє Reuters з посиланням на піврічну звітність італійської банківської групи.

Транскордонні перекази, які банк проводить через SWIFT для російських громадян та компаній, згідно з планом Unicredit, мають скоротитися втричі щодо довоєнного рівня — до 8,5 млрд євро, а обсяг виданих у рф кредитів — майже 7 раз (на 85%), до 1 млрд євро.

Крім того, банк планує 4-кратне скорочення депозитів російських клієнтів: наступного року на його рахунках у росії має залишитися не більше 2 млрд євро коштів фізосіб та юридичних осіб.

Скорочення діяльності в росії відбувається з урахуванням санкцій, наголошує банк у звіті. З початку року його кредитний портфель в росії вже зменшився на 68% до 2,3 млрд євро євро, а обсяг транскордонних переказів — на 56%, до 11,2 млрд євро. У першому півріччі російський бізнес приніс Unicredit 116 млн євро чистого прибутку — в 1,5 рази менше, ніж роком раніше, випливає зі звітності.

ЮніКредит, що входив до початку війни в топ-20 у росії за розміром активів, у квітні отримав попередження від Європейського ЦП. Той наказав материнській структурі банку — італійській групі UniCredit — різко скоротити обсяг операцій у російському філіалі.