ЄC запропонував два варіанти заморожування російських активів на більш тривалий період — Bloomberg

Європейський Союз запропонував державам-членам блоку два варіанти щодо заморожування активів російського Центрального банку на більш тривалий період часу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Два варіанти

Згідно з проектом документа, з яким ознайомилося інформаційне агенство, є два варіанти:

безстрокове заморожування активів, яке переглядатиметься через регулярні проміжки часу,

подовження періоду замороження активів шляхом пролонгації, наприклад, на 18, 24 або 36 місяців.

За словами співрозмовників Bloomberg, деякі дипломати ЄС скептично налаштовані щодо того, що Угорщина, яка раніше відхиляла пропозиції щодо щорічного відновлення санкцій, погодиться на такі варіанти щодо заморожених активів центробанку рф.

Через ці застереження поки невідомо, чи буде запропоновано послам ЄС офіційно обговорити варіанти під час зустрічі пізніше цього тижня.

ЄС, США та інші союзники з «Великої сімки» (G7) працюють над завершенням планів щодо надання Україні $50 млрд позик до кінця року, які будуть покриті майбутніми прибутками, отриманими від заморожених активів російського Центрального банку, відповідно до угоди, досягнутої на червневому саміті лідерів G7.

Однак США висловили стурбованість тим, що режим санкцій ЄС, який потребує продовження кожні шість місяців одностайним голосуванням 27 держав-членів, може стати проблемою, якщо замороження цих активів не буде продовжено в якийсь момент. Більшість із $280 млрд заморожених коштів знаходяться у Європі.

Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США заявив, що США просять ЄС надати більш надійні гарантії того, що активи залишаться замороженими.

Нагадаємо

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них.