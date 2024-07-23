ЄС виділить Укрзалізниці майже 43 млн євро для будівництва євроколії

Євросоюз у межах «Механізму «Сполучення Європи» виділить Укрзалізниці 42,95 млн євро на вдосконалення залізничної мережі. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

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«Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1 435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 млн євро, механізм ЄС надасть Укрзалізниці 42,95 млн євро», — йдеться в повідомленні.

У рамках зазначеної заявки планується реалізувати:

проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп — Львів;

проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон;

розробку стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України;

проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2 / Матьовце — Ужгород;

електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп — Ужгород.

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Також передбачені витрати на проведення експертизи щодо відповідності вимогам TSI вищезазначених проєктів, а також ділянок Ковель — Ягодин — Держкордон та Медика/Мостиська ІІ - Львів (Скнилів).