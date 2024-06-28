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28 червня 2024, 15:38

Укрзалізниця створює нову компанію УЗ Енерго

Укрзалізниця найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу — ТОВ «УЗ Енерго». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії.
Фото: Укрзалізниця

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«Наразі Укрзалізниця, як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності», — йдеться в повідомленні.

За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів.

«Беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період. Саме тому було схвалено рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Він також додав, що зараз Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту.

Новостворена компанія У З Енерго має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об'єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об'єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

Зазначається, що відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою, з отриманням у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

У зв'язку з цим правлінням Укрзалізниці було надано згоду на створення окремої компанії, частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ «Збут Енерджи ЛТД», статутний капітал якої, своєю чергою, на 100% належить Укрзалізниці.

В Укрзалізниці також нагадали, як оператор системи розподілу електроенергії, компанія має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 15:44
#
А нахрена? Так це ж було вже.

Наче мало Укренерго, ДТЕК, ЦЕК, Yasno, тепер ще це буде щось вирішувати і керувати, треба більше всяких «енерго».
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+15
AllexL
AllexL
28 червня 2024, 16:09
#
Какие минусы? Почему «самый крупный потребитель э/э» не может создать свою компанию для собственного обеспечения?
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0
Андрій М***к
Андрій М***к
28 червня 2024, 17:32
#
Чергова ТОВка і нове керівництво туди втохмачити із заробітньою платою 100500 мільйонів гривень.
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