Укрзалізниця найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу — ТОВ «УЗ Енерго». Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрзалізниця створює нову компанію УЗ Енерго
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Наразі Укрзалізниця, як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності», — йдеться в повідомленні.
За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів.
«Беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період. Саме тому було схвалено рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Він також додав, що зараз Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту.
Новостворена компанія
Зазначається, що відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою, з отриманням у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
У зв'язку з цим правлінням Укрзалізниці було надано згоду на створення окремої компанії, частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ «Збут Енерджи ЛТД», статутний капітал якої, своєю чергою, на 100% належить Укрзалізниці.
В Укрзалізниці також нагадали, як оператор системи розподілу електроенергії, компанія має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.
Коментарі - 3
Наче мало Укренерго, ДТЕК, ЦЕК, Yasno, тепер ще це буде щось вирішувати і керувати, треба більше всяких «енерго».