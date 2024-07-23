Українці зможуть подати заяву до Реєстру завданих рф збитків ще за 12 категоріями

З серпня українці зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією росії проти України, ще за 12 новими категоріями. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Зокрема надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

«Механізм буде так само цифровізований і доступний у «Дії», — зазначив прем'єр.

Наразі українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

Нагадаємо

В травні 2023 року на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії рф, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до рф. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

В липні 2024 року Кабмін спростив умови подання заяв до Реєстру завданих рф збитків.