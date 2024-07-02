Кабмін спростив умови подання заяв до Реєстру завданих рф збитків

Кабінет міністрів зменшив кількість обов’язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією рф проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг», — зазначив він.

Зміни

Відповідно до змін, зменшено кількість обовʼязкових умов для подання заяви. Зокрема, виключено положення щодо наявності права власності на пошкоджений або знищений обʼєкт нерухомого майна, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також уряд виключив положення щодо наявності у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України, акта комісійного обстеження обʼєкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, повʼязаних з пошкодженням будівель та споруд.