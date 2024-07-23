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23 липня 2024, 16:34

Суд у Хорватії скасував арешт яхти Медведчука, позбавивши АРМА можливості її продати

Національне агентство України з питань виявлення активів (АРМА) не може продати арештовану яхту RoyalRomance, яка належала екснардепу Віктору Медведчуку. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Національне агентство України з питань виявлення активів (АРМА) не може продати арештовану яхту RoyalRomance, яка належала екснардепу Віктору Медведчуку.
Фото: wikipedia.org

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За його словами, суд у Хорватії скасував арешт яхти.

«Більше того, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд міста Спліт скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генпрокурора», — зазначив Железняк.

Нагадаємо

У березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

В січні 2024 року Окружний суд міста Спліт, Хорватія, схвалив рішення передати 92-метрову яхту Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6 поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
KValera
KValera
23 липня 2024, 17:53
#
Никогда такого не было и вот опять.
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