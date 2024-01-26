Хорватія ухвалила рішення про передачу Україні арештованої яхти Медведчука — АРМА

Окружний суд міста Спліт, Хорватія, схвалив рішення передати 92-метрову яхту Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

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«Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує», — написала вона в Telegram.

Дума додала, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу.

«Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном», — пояснила голова АРМА.

Дума також зауважила, що зазначена яхта 25 січня 2024 року відпливала для технічного огляду, і запевнила, що Нацагентство тримає ситуацію на контролі.

«АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду міста Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії», — зазначила вона.

Нагадаємо

У березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет.