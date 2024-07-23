Bank of China відмовився працювати з Московською біржею — росЗМІ

Китайський Bank of China, що має дочірні підрозділи у рф, відмовився проводити через біржу операції в юанях. Про це пише російський «Коммерсант » із посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

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Дочірня компанія — АТ «Бенк оф Чайна» — виконувала на біржі функції клірингового банку за юанями. Через неї проходили всі операції в китайській валюті на біржовому ринку.

З 15 липня китайський банк відмовився від цієї ролі. Причина — потрапляння Мосбіржі до санкційних списків США, кажуть джерела видання.

Відтепер торгівля юанями — останньою валютою на російському біржовому ринку — залежить від єдиного китайського банку — ICBC Bank. Його російська «дочка» зараз проводить кліринг юаневих операцій, зазначив співрозмовник видання.

Але це може тривати недовго: ліцензія Мінфіну США, яка все ще дозволяє проводити операції з підсанкційною біржею, діє до середини серпня. Після цього китайським банкам загрожуватимуть санкції, і біржова торгівля юанем у рф може зупинитися.