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23 липня 2024, 14:55

Криптобіржа Gate.io припинила роботу в Японії через тиск регулятора

Криптовалютна біржа Gate.io повідомила про вихід з японського ринку. Компанія пояснила припинення обслуговування необхідністю дотримання вимог і тиском з боку фінансового регулятора Японії — Агентства фінансових послуг (FSA).

Криптовалютна біржа Gate.io повідомила про вихід з японського ринку.
Фото: cryptoslate.com

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«Ми прагнемо дотримуватись фінансових норм у кожному регіоні, де працюємо. З 22 липня 2024 року наша компанія припинила відкривати нові облікові записи для тих, хто проживає в Японії», — йдеться в повідомленні.

У Gate.io зазначили, що допоможуть клієнтам перенести свої активи на нові торгові платформи. Крім того, у біржі повідомили, що вся опублікована на сайті інформація японською мовою буде видалена.

Діяльність криптовалютних бірж у країні регулюється законом про платіжні послуги Японії (PSA). Він вимагає від компаній реєстрації в FSA, а також дотримання правил протидії відмиванню грошей (AML) і проведення перевірки особистості клієнтів.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
23 липня 2024, 16:25
#
Кругообіг:)
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