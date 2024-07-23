Криптобіржа Gate.io припинила роботу в Японії через тиск регулятора

Криптовалютна біржа Gate.io повідомила про вихід з японського ринку. Компанія пояснила припинення обслуговування необхідністю дотримання вимог і тиском з боку фінансового регулятора Японії — Агентства фінансових послуг (FSA).

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«Ми прагнемо дотримуватись фінансових норм у кожному регіоні, де працюємо. З 22 липня 2024 року наша компанія припинила відкривати нові облікові записи для тих, хто проживає в Японії», — йдеться в повідомленні.

У Gate.io зазначили, що допоможуть клієнтам перенести свої активи на нові торгові платформи. Крім того, у біржі повідомили, що вся опублікована на сайті інформація японською мовою буде видалена.

Діяльність криптовалютних бірж у країні регулюється законом про платіжні послуги Японії (PSA). Він вимагає від компаній реєстрації в FSA, а також дотримання правил протидії відмиванню грошей (AML) і проведення перевірки особистості клієнтів.