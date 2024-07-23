«ТАС» Тігіпка поглине портфель страхового товариства «Гарантія»

Страхова група «ТАС» Сергія Тігіпка забирає портфель страхового товариства «Гарантія», яке вирішило піти з ринку. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку .

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Що відомо

На початку червня наглядова рада страхового товариства «Гарантія» затвердила план виходу з ринку шляхом передання свого портфеля групі «ТАС».

19 липня Національний банк погодив угоду між компаніями, її умови не повідомляються.

Відповідно до поданої СТ «Гарантія» звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався переважно за рахунок платежів за договорами ОСЦПВ — 77% та медичного страхування — 10%.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 33 993 тис. грн, сформовані страхові резерви — 17 645 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 27 214 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,08%.

Відповідно до поданої «ТАС» (приватне) звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався зі страхування наземного транспорту (20%), ОСЦПВ (33%), «Зелена картка» (24%), медичного страхування (11%), інших видів (12%).

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 3 539 924 тис. грн, сформовані страхові резерви — 2 697 188 тис. грн.

За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 1 341 252 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 8,6%.