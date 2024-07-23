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23 липня 2024, 12:22

Центробанк росії готується до відключення всіх банків від долара

Банк росії розглядає можливість подальших обмежень на оборот доларів, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на «Відомості».

Банк росії розглядає можливість подальших обмежень на оборот доларів, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

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Сценарії центробанку

У стресовий прогноз розвитку валютного ринку ЦБ включив сценарій, за якого торгувати доларами в росії не зможе практично ніхто, а на позабіржовому ринку, де зараз здійснюються операції, залишаться лише два банки.

Зараз ЦБ вираховує офіційні курси з операцій, які банки проводять між собою поза біржею. При цьому угоди за надто низьким або зависоким курсом відсікаються, щоб виключити маніпулювання ринком.

Санкції

Московська біржа 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами — Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм. ЦБ враховує ризик, що слід доведеться зупинити торги й китайським юанем, визнала 4 липня голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

За словами джерел Bloomberg, близьких до Центробанку, там побоюються, що від співпраці з біржею поступово відмовлятимуться китайські банки, які обмежують розрахунки з росією через загрозу американських санкцій.

15 липня Центробанк оголосив, що зупиняє публікацію статистики позабіржового валютного ринку. Опубліковані дані були видалені з його сайту, а сам регулятор пояснив рішення обмеженням санкційного впливу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

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0
innapcholko
innapcholko
23 липня 2024, 12:27
#
Ну, а что? перейдут на крипту — а тут издержки транс-граничных переводов ничтожны.
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+15
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
23 липня 2024, 12:53
#
А ви часто з чогось на щось переводили? Це настільки просто, що в банках ледь відмовилися від windows xp і то не всюди. Транзакції дешеві як і дуже ненадійний облік (держава живе з податків). Регулювання, законів, софту під цю штуку немає. Вірогідніше перейдуть на юань але за юань Індія не буде купляти (другий великий покупець сировини і в неї натянуті відносини з Китаєм).
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0
mantis05
mantis05
23 липня 2024, 14:03
#
Там важна не стоимость транзакции и возможность передачи стоимости, а вполне себе простое понятие как доверие. Ну представьте себе: рабсея, методом прокладкинга, нашла липовую контору «Рога и Копыта ltd», и через неё решили закупить не какие-то военные части, а банально- 20 машин премиум класса. Перевели валюту…и…всё) Ни тебе арбитража, ни тебе прав, ничего. Вы думаете, там не хватает методов другой передачи средств, включая хавалу?)
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+90
korvin29
korvin29
23 липня 2024, 12:33
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Тут дело в том, что НБУ и Кабмин посмотрят как в рашке пройдет «отмена» доллара, потом с лагом в 1 год в Украине его тоже «отменят».
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0
innapcholko
innapcholko
23 липня 2024, 13:30
#
Тоже вариант
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0
Smehue4ki
Smehue4ki
23 липня 2024, 13:38
#
Скоро в рашці буде два курса як в срср- офіційний і «реальний». Кліринг в юанях буде відключений за 4 тижні. Bank of China вже відключився, залишився тільки один банк
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0
mantis05
mantis05
23 липня 2024, 14:05
#
В беличьих ху*чках взаимозачёт вести будут. Удобно и скрепно, и самое важное- именно так печенеги половцев татарили. Историчность и есуса- ты у рабсеи не отнимешь никак
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