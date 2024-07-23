Центробанк росії готується до відключення всіх банків від долара

Банк росії розглядає можливість подальших обмежень на оборот доларів , торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на «Відомості».

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Сценарії центробанку

У стресовий прогноз розвитку валютного ринку ЦБ включив сценарій, за якого торгувати доларами в росії не зможе практично ніхто, а на позабіржовому ринку, де зараз здійснюються операції, залишаться лише два банки.

Зараз ЦБ вираховує офіційні курси з операцій, які банки проводять між собою поза біржею. При цьому угоди за надто низьким або зависоким курсом відсікаються, щоб виключити маніпулювання ринком.

Санкції

Московська біржа 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами — Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм. ЦБ враховує ризик, що слід доведеться зупинити торги й китайським юанем, визнала 4 липня голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

За словами джерел Bloomberg, близьких до Центробанку, там побоюються, що від співпраці з біржею поступово відмовлятимуться китайські банки, які обмежують розрахунки з росією через загрозу американських санкцій.

15 липня Центробанк оголосив, що зупиняє публікацію статистики позабіржового валютного ринку. Опубліковані дані були видалені з його сайту, а сам регулятор пояснив рішення обмеженням санкційного впливу.