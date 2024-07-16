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16 липня 2024, 12:24

Центробанк рф засекретив дані з позабіржових валютних торгів

ЦБ росії вирішив не розкривати обсяги валютних торгів на позабіржовому ринку, побоюючись розширення санкцій. Про це повідомляє сайт російського регулятора.

ЦБ росії вирішив не розкривати обсяги валютних торгів на позабіржовому ринку, побоюючись розширення санкцій.

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Також з сайту ЦБ були видалені всі попередні дані. Таке рішення ухвалили після заборони Мосбіржі торгувати доларом та євро. Після цього основною валютою на біржових торгах у росії став юань.

Угоди з доларом і євро надалі здійснюються на російському позабіржовому ринку. Їхня частка у загальному обсязі торгів у червні зросла до 67,3%, пише Liga.net.

Для визначення офіційних курсів долара та євро до рубля Центробанк ha використовує банківську звітність та відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів.

Така ситуація, на думку аналітиків, підвищує ризик маніпуляцій з курсом і робить російський валютний ринок менш прозорим.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
16 липня 2024, 13:00
#
Голяк.
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