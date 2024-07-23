Стартап у сфері кібербезпеки Wiz Inc. відхилив пропозицію Alphabet Inc. про поглинання на суму до $23 млрд. Про це пише Bloomberg.
Стартап з кібербезпеки Wiz відхилив угоду з Alphabet на $23 млрд — Bloomberg
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Що відомо
Генеральний директор Wiz Ассаф Раппапорт оголосив про відхилення пропозицій щодо поглинання у службовій записці для співробітників.
«Ринкова оцінка, яку ми отримали після цієї новини, тільки підтверджує нашу мету — створити платформу, яка сподобається як командам з безпеки, так і командам з розробки», — сказав Раппапорт у службовій записці.
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Також він оголосив, що наступні плани компанії — досягнення $1 млрд щорічного регулярного доходу та IPO.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Alphabet, материнська компанія Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz приблизно за $23 млрд.
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