Стартап з кібербезпеки Wiz відхилив угоду з Alphabet на $23 млрд — Bloomberg

Генеральний директор Wiz Ассаф Раппапорт оголосив про відхилення пропозицій щодо поглинання у службовій записці для співробітників.

«Ринкова оцінка, яку ми отримали після цієї новини, тільки підтверджує нашу мету — створити платформу, яка сподобається як командам з безпеки, так і командам з розробки», — сказав Раппапорт у службовій записці.

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Також він оголосив, що наступні плани компанії — досягнення $1 млрд щорічного регулярного доходу та IPO.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Alphabet, материнська компанія Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz приблизно за $23 млрд.