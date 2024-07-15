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15 липня 2024, 11:55

Alphabet веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz за $23 млрд

Alphabet, материнська компанія Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz приблизно за $23 млрд. Про це пише mezha.media з посиланням на Reuters.

Alphabet, материнська компанія Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz приблизно за $23 млрд.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Передбачається, що угода може бути укладена вже найближчим часом. Якщо це трапиться, вона стане найбільшим придбанням техногіганта за всю його історію.

Wiz заснований в Ізраїлі та має штаб-квартиру в Нью-Йорку. Це один із найбільш швидкозростаючих стартапів у сфері програмного забезпечення у світі, що надає хмарні рішення для кібербезпеки з виявленням загроз у режимі реального часу та реагуванням на них за допомогою штучного інтелекту.

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За інформацією Wiz, у 2023 році компанія отримала близько $350 млн доходу і працює з 40% компаній зі списку Fortune 100. Нещодавно вона залучила $1 млрд у приватному раунді фінансування, в межах якого компанію оцінили в $12 млрд.

Маючи 900 співробітників у Сполучених Штатах, Європі, Азії та Ізраїлі, Wiz раніше заявляла, що планує додати 400 працівників по всьому світу у 2024 році.

Джерело: Мінфін
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