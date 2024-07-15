Alphabet веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz за $23 млрд

Alphabet, материнська компанія Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz приблизно за $23 млрд. Про це пише mezha.media з посиланням на Reuters.

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Що відомо

Передбачається, що угода може бути укладена вже найближчим часом. Якщо це трапиться, вона стане найбільшим придбанням техногіганта за всю його історію.

Wiz заснований в Ізраїлі та має штаб-квартиру в Нью-Йорку. Це один із найбільш швидкозростаючих стартапів у сфері програмного забезпечення у світі, що надає хмарні рішення для кібербезпеки з виявленням загроз у режимі реального часу та реагуванням на них за допомогою штучного інтелекту.

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