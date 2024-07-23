Фонд гарантування продає активи банків-банкрутів майже на 500 млн грн

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продаж активів

«Цього тижня (22−26 липня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 497,4 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 247,3 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 228,9 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 21,1 млн грн.

Нагадаємо

Протягом травня 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 356,3 млн грн.