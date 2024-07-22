Повʼязані з Байденом мемкоїни обвалилися після його виходу з президентських перегонів

21 липня 2024 року чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив, що виходить з президентських перегонів. На тлі цієї новини PoliFi-токени Jeo Boden (BODEN) та MAGA (TRUMP) значно втратили в ціні. Про це пише Incrypted.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Курс першого активу за останні 24 години зменшився на близько 57%, а другого — на 7,3%, за даними CoinGecko.

Частина пов’язаних з Трампом мемкоїнів зросли в ціні. Наприклад, за останню добу курс Super Trump (STRUMP) та Doland Tremp (TREMP) піднявся на близько 25% та 2% відповідно.