21 липня 2024 року чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив, що виходить з президентських перегонів. На тлі цієї новини PoliFi-токени Jeo Boden (BODEN) та MAGA (TRUMP) значно втратили в ціні. Про це пише Incrypted.
22 липня 2024, 15:34
Повʼязані з Байденом мемкоїни обвалилися після його виходу з президентських перегонів
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Курс першого активу за останні 24 години зменшився на близько 57%, а другого — на 7,3%, за даними CoinGecko.
Частина пов’язаних з Трампом мемкоїнів зросли в ціні. Наприклад, за останню добу курс Super Trump (STRUMP) та Doland Tremp (TREMP) піднявся на близько 25% та 2% відповідно.
Джерело: Мінфін
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