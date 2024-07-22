Глобус банк видав перший енергокредит для фізосіб

Глобус банк видав перший енергокредит за державною програмою «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» на придбання сонячної станції потужністю 5,6 кВт.

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Що відомо

Сума кредиту 315 тис. грн під 0% з терміном погашення 10 років.

«Наш банк пропонує позичальникам кредити без початкового внеску та без обмежень щодо віку позичальника. Отже, ми робимо програму максимально доступною для всіх верств населення. Ми очікуємо на позитивний ефект від цієї програми: адже спільний продукт держави та банку допоможе громадянам подолати можливі енергетичні складнощі вже зараз.

На мій погляд, завдяки урядовій ініціативі нова програма з доступних енергокредитів стане джерелом для позитивних ментальних змін у ставленні громадян до енергоощадності та необхідності розбудови по-справжньому енергонезалежної держави", — наголосив Сергій Мамедов, голова правління Глобус банку.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5−7−9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк та Глобус банк.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: Глобус банк, Скай банк, Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк та Укргазбанк.