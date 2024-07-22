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22 липня 2024, 15:15

Глобус банк видав перший енергокредит для фізосіб

Глобус банк видав перший енергокредит за державною програмою «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» на придбання сонячної станції потужністю 5,6 кВт.

Глобус банк видав перший енергокредит за державною програмою «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» на придбання сонячної станції потужністю 5,6 кВт.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоСума кредиту 315 тис.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Сума кредиту 315 тис. грн під 0% з терміном погашення 10 років.

«Наш банк пропонує позичальникам кредити без початкового внеску та без обмежень щодо віку позичальника. Отже, ми робимо програму максимально доступною для всіх верств населення. Ми очікуємо на позитивний ефект від цієї програми: адже спільний продукт держави та банку допоможе громадянам подолати можливі енергетичні складнощі вже зараз.

На мій погляд, завдяки урядовій ініціативі нова програма з доступних енергокредитів стане джерелом для позитивних ментальних змін у ставленні громадян до енергоощадності та необхідності розбудови по-справжньому енергонезалежної держави", — наголосив Сергій Мамедов, голова правління Глобус банку.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5−7−9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк та Глобус банк.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: Глобус банк, Скай банк, Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк та Укргазбанк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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innapcholko
innapcholko
22 липня 2024, 15:31
#
Да точно как и предполагалось 315 тис на 5.6квт — хотя у меня дома стоит электростанция на 4.2квт за 100тыс…
Чтобы достичь того что у кредитора- нужен инвертор не за 10 а за 15тыс грн (+5тыс), добавить 3 панели к сборки (+15тыс гривен), и аккумулятор сразу в 2 раза мощнее (так проще считать) + 600 евро (27тыс) — итого не 100тыс а 147тыс — будет акб на 15квт емкости — инвертор 6.2квт — и солнечные панели на 5.25квт!

Самое интересное к покупке какого фуфла принуждают по таким кредитам.
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innapcholko
innapcholko
22 липня 2024, 15:38
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За 300тыс гривен можно 10квт домашнюю СЕС поставить — даже для мелкого бизнесса будет хватать! Покупая чистов в Украине!

https://www.youtube.com/watch?v=MIdwOgE2TJw

Но если брать в правильных местах то можно мощьнее или за дешевле собрать!

Как и ожидалось, что у тек кого заставляют покупать оборудование в ценну уже заложены % по кредиту.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 липня 2024, 16:21
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А никто (уверен) и не знает, что с 2008 года в Украине действовало 33! Законодательных акта, которые обеспечивали льготные условия для частника при импорте, установке, подключении и обслуживании альтернативных энергетических установок. Нет, не помните? А может знаете в каком году все эти нормы отменили и почему и в каком году ввели ограничения по мощности для частника? Никто не знает? Могу дать подсказку это было в том году когда ввели временную спец пошлину 20% на подобное оборудование. Что тоже не знаете? Ну тогда главная подсказка — даже янукович и бойко и азаров не смотря на вопли ахметова и мартыненко (пред топливного ком при ВР) не трогали эти постановы. Что тоже не знаете? Ну тогда последняя подсказка — Постанова КМУ 719 от 24 декабря 2014 года
хе хе…
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