Фонд гарантування оновив списки боржників неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оновив списки усіх позичальників, керівників та колишніх акціонерів неплатоспроможних банків, які мають повернути свої борги згідно з рішенням судів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Перелік містить дані щодо всіх боржників (як фізичних, так і юридичних осіб), незалежно від розміру їхньої заборгованості, які на дату формування списку не погасили у повному обсязі суму боргу, визначену судовими рішеннями.

Погашення позичальниками заборгованості є одним із джерел надходжень, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банків.

Фонд веде претензійно-позовну роботу з повернення активів неплатоспроможних банків з метою задоволення вимог кредиторів.