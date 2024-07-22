Berkshire Hathaway Баффет продав акції Bank of America за $1,5 мільярда

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Що відомо

За останні три робочі дні Berkshire продала 34 млн паперів Bank of America, йдеться в документах, спрямованих компанією до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Тепер Berkshire належить близько 999 млн акцій (12,8%) Bank of America, загальна вартість пакета становить близько $42,9 млрд.

З початку цього року акції банку подорожчали на 27,4%. Їхня вартість на закриття ринку в п'ятницю склала $42,9.

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Berkshire є найбільшим акціонером Bank of America. Новина про продаж акцій банку, ймовірно, спровокує їхнє зниження у понеділок, оскільки інвесткомпанія Баффета, починаючи скорочувати великі пакети будь-яких компаній, часто продає акції в кілька етапів, зазначає MarketWatch.