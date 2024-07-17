Акції Berkshire Hathaway досягли рекорду

Ціна акцій Berkshire Hathaway досягла рекордної позначки, демонсруючи довіру інвесторів до компанії Уоррена Баффета. Про це повідомляє Reuters.

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Зростання акцій

Ціна однієї акції класу, А Berkshire зросла на 2,1% і становила $652 997,17. Раніше було досягнуто позначки $653 861, перевищивши попередній максимум $647 039, встановлений 26 лютого. Найбільш поширені акції Berkshire класу B коштують приблизно 1/1,500 від цієї суми.

Приріст у понеділок збільшив ринкову вартість компанії Berkshire з Омахи, штат Небраска, майже до $937 млрд, якщо виходити з кількості акцій, які є в обігу. Акції торгуються з коефіцієнтом, що приблизно в 23 рази перевищує прогнозований аналітиками операційний прибуток за повний рік.

У цьому році акції Berkshire зросли на 20%.

Чим володіє компанія

Berkshire володіє десятками страхових, енергетичних, виробничих, роздрібних та сервісних компаній, включаючи автострахування Geico, залізницю BNSF, Berkshire Hathaway Energy та виробництво морозива Dairy Queen.

Вона також має величезний портфель акцій, більшу частину портфеля становить Apple, ціна акцій цієї компанії зросла на 37% з кінця березня.

Попри те, що з 2006 року 93-й літній Баффет пожертвував більшу частину акцій Berkshire, він, як і раніше, володіє 14,5% акцій компанії вартістю близько $135,8 млрд.

Його статки становлять близько $137 млрд, що робить його 8-ю найбагатшою людиною у світі.

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