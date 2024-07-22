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22 липня 2024, 11:26

НБУ поступово вилучатиме з обігу банкноти 500 гривень старого зразка

З 1 серпня 2024 року Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003—2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

З 1 серпня 2024 року Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003—2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

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Вилучення банкнот

Як зазначають в НБУ, банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень.

Проте банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом.

Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Навіщо замінювати банкноти

Головна ціль такого рішення — підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Як відбуватиметься поступова заміна

НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 11:51
#
Ну, в умовах війни, нестачі коштів на виплати обороноздатності в результаті чого ви цим обумовили підвищення податків, в умовах нестачі коштів для виплат військовим, нестачі боєприпасів, друкувати нові і замінювати старі банкноти виглядає дуже «важливим» кроком, адже без цього на третьому році війни «не можна» обійтися, це «важливіше» ніж якісь там дрони або соціалка для населення, котрому вже прямим текстом заявляла Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, що на пенсію чекати не треба, молодці! :)
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