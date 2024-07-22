OKX запускає «OKX Racer», застосунок у Telegram з нагородами за передбачення зміни ціни біткоїна

OKX — перша велика централізована біржа, яка випустила гру у вигляді міні-застосунку в Telegram

Сан-Франциско, 19 липня 2024 р. — OKX, провідна глобальна криптобіржа та Web3-компанія, запустила новий міні-застосунок у Telegram (TMA) — гру «OKX Racer», який пропонує гравцям правильно вгадувати зміну ціни біткоїна протягом п'ятисекундних інтервалів. OKX — перша велика централізована біржа, яка випустила TMA.

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Гра проста: гравцям пропонується зробити вибір — підніметься ціна біткоїна за наступні п'ять секунд чи впаде? Успішні передбачення приносять гравцям очки, а послідовні перемоги дають щасливчикам множники, які збільшують їхні очки.

Гравці також можуть запрошувати своїх друзів, щоб заробляти реферальні бонуси і використовувати очки для апгрейду. Ця весела і захоплююча гра доступна безкоштовно і скоро може стати фаворитом на швидкозростаючій платформі міні-застосунків Telegram.

Джейсон Лау, директор з інновацій OKX, заявив: «Платформа міні-застосунків Telegram швидко стає обов'язковим місцем для тих, хто хоче взаємодіяти з криптоспільнотою. В OKX ми прагнемо застосовувати прості у використанні, сумісні та доступні платформи, які розвивають спільноти, стимулюють участь та заохочують веселощі. OKX Racer — наш перший крок у світ міні-застосунків Telegram, і ми сподіваємось, що він стане хітом серед користувачів та додасть цінності зростаючій спільноті.»

Про OKX

Провідна глобальна технологічна компанія, яка формує майбутнє Web3, OKX надає широкий спектр продуктів, що задовольняють потреби як новачків, так і експертів, включаючи:

Гаманець OKX: Найпотужніший, безпечний і сумісний криптогаманець у світі, який надає користувачам доступ до більш ніж 100 блокчейнів, дозволяючи їм самостійно керувати своїми коштами. Гаманець включає технологію MPC, яка дозволяє користувачам легко відновлювати доступ до свого гаманця без необхідності використовувати традиційні записані seed-фрази. Крім того, смарт-акаунт гаманця OKX, заснований на абстракції акаунтів, дозволяє користувачам оплачувати транзакції в декількох блокчейнах за допомогою USDC або USDT і взаємодіяти з кількома контрактами через одну транзакцію.

DEX: Мульти- та крос-чейн децентралізований агрегатор, який включає більше 490 інших DEX і більше 20 мостів, підтримуючи більше 500 000 токенів і більше 30 блокчейнів.

NFT-маркетплейс: Мульти-чейн NFT-маркетплейс без комісій, який надає користувачам доступ до NFT-лістингів на семи провідних маркетплейсах, включаючи OpenSea, MagicEden, LooksRare і Blur.

Web3 DeFi: Потужна платформа DeFi, яка підтримує заробіток і стейкінг на більш ніж 100 протоколах в більш ніж 20 мережах.

Оглядач ОКХ: Провідний пошуковик по блокчейнам і платформа аналітики Web3, що надає широке охоплення у більш ніж 44 публічних мережах, а також всеосяжні ончейн-дані та інструменти для розробників.

OKX співпрацює з рядом провідних світових брендів і спортсменів, включаючи Manchester City FC, McLaren Racing і The Tribeca Festival.

Як лідер у створенні інноваційних технологічних продуктів, OKX вірить у те, що потрібно кидати виклик статус-кво. Нещодавно OKX запустила глобальну кампанію під назвою «Систему потрібно переписати», у якій пропагується нова парадигма, заснована на самоврядних технологіях Web3.

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