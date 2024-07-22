Пенсійний фонд вже направив 51,6 мільярда на пенсії

Пенсійний фонд станом на 19 липня профінансував виплату пенсій у розмірі 51,6 млрд грн, зокрема, 42,3 млрд грн — через уповноважені банки. Про це повідомляє пресслужба Фонду .

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Станом на 19 липня профінансовано:

на пенсійні виплати — 51,6 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 9,3 млрд грн, через уповноважені банки — 42,3 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 1309,6 млн грн;

страхових виплат — 2199,1 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1025,0 млн грн.

У липні надано 677 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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