НБУ анулював ліцензію СК «Авангард»

Нацбанк ухвалив рішення про застосування до ПРАТ «Страхова компанія «Авангард» (ЄДРПОУ 33152560) заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За результатами планової інспекційної перевірки ПРАТ «СК «Авангард», здійсненої Національним банком в січні — березні 2024 року, встановлено факт здійснення товариством ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів за такими ознаками:

порушення обовʼязкового нормативу платоспроможності та достатності капіталу в межах одного звітного періоду (2023 рік), на початок і кінець якого зазначений норматив виконувався;

надмірність витрат, що призвело до погіршення фінансового стану та порушення встановленого законодавством України обовʼязкового нормативу платоспроможності та достатності капіталу;

придбання активів, що не належать до прийнятних активів, що призвело до зменшення розміру прийнятних активів, які включаються до нормативу платоспроможності та достатності капіталу, до розміру, що є меншим, ніж встановлено законодавством.

Отже, Національний банк ухвалив рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану. Рішення про застосування заходу впливу набрало чинності 18 липня 2024 року.

Страховик із дня набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії втрачає право: