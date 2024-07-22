Нацбанк ухвалив рішення про застосування до ПРАТ «Страхова компанія «Авангард» (ЄДРПОУ 33152560) заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ анулював ліцензію СК «Авангард»
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Що відомо
За результатами планової інспекційної перевірки ПРАТ «СК «Авангард», здійсненої Національним банком в січні — березні 2024 року, встановлено факт здійснення товариством ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів за такими ознаками:
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порушення обовʼязкового нормативу платоспроможності та достатності капіталу в межах одного звітного періоду (2023 рік), на початок і кінець якого зазначений норматив виконувався;
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надмірність витрат, що призвело до погіршення фінансового стану та порушення встановленого законодавством України обовʼязкового нормативу платоспроможності та достатності капіталу;
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придбання активів, що не належать до прийнятних активів, що призвело до зменшення розміру прийнятних активів, які включаються до нормативу платоспроможності та достатності капіталу, до розміру, що є меншим, ніж встановлено законодавством.
Отже, Національний банк ухвалив рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану. Рішення про застосування заходу впливу набрало чинності 18 липня 2024 року.
Страховик із дня набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії втрачає право:
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укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання страхових послуг із клієнтами щодо класу (класів) страхування (ризиків у межах відповідного класу), який (які) зазначений (зазначені) в ліцензії, що анульована;
- укладати договори (уносити зміни до діючих договорів), які мають як наслідок збільшення зобов’язань страховика перед клієнтами за договорами про надання страхових послуг щодо класу (класів) страхування (ризиків у межах відповідного класу), який (які) зазначений (зазначені) у ліцензії, що анульована.
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