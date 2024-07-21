У межах тестового проєкту одноденні мандрівники до італійського міста Венеція мали заплатити за в'їзд. За 29 днів він приніс дохід у 2,4 млн євро. Про це пише УНН з посиланням на АР.
21 липня 2024, 15:21
Венеція заробила 2,4 млн євро на туристичному зборі
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Деталі
Загалом понад 485 тисяч туристів під час одноденних поїздок Венецією з 8:30 до 16:00 повинні були заплатити 5 євро податку.
Він стосувався людей, які подорожували автобусами, круїзними лайнерами та деякими туристичними групами у вихідні та святкові дні з 25 квітня по 14 червня.
Загалом це принесло місту 2,4 млн євро доходу.
Джерело: Мінфін
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