Венеція заробила 2,4 млн євро на туристичному зборі

У межах тестового проєкту одноденні мандрівники до італійського міста Венеція мали заплатити за в'їзд. За 29 днів він приніс дохід у 2,4 млн євро . Про це пише УНН з посиланням на АР.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Загалом понад 485 тисяч туристів під час одноденних поїздок Венецією з 8:30 до 16:00 повинні були заплатити 5 євро податку.

Він стосувався людей, які подорожували автобусами, круїзними лайнерами та деякими туристичними групами у вихідні та святкові дні з 25 квітня по 14 червня.

Загалом це принесло місту 2,4 млн євро доходу.