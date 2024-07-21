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21 липня 2024, 16:27

Експерти JPMorgan назвали відновлення крипторинку «тимчасовим явищем»

Аналітики компанії JPMorgan Chase стверджують, що нещодавнє зростання курсу біткоїна та низки інших криптоактивів не є свідченням «бичачого тренду». На їхню думку, йдеться про короткострокове відновлення і найближчим часом галузь може зіткнутися з корекцією, пише Incrypted з посиланням на The Block.

Аналітики компанії JPMorgan Chase стверджують, що нещодавнє зростання курсу біткоїна та низки інших криптоактивів не є свідченням «бичачого тренду».
Фото: depositphotos

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Що кажуть експерти

Експерти вважають, що ціна біткоїна в понад $67 000 — це завищений показник для поточних реалій ринку. За їхніми словами, собівартість видобутку активу тримається в районі $43 000.

Зазначимо, що на момент написання статті курс біткоїна тримається на рівні $66 814. Приріст за останній тиждень склав 12,9%, за даними TradingView.

Представники JPMorgan також враховували різницю між першою криптовалютою і скоригованим з урахуванням волатильності порівнянням із золотом. Вони вважають, що ці показники свідчать про обмеження будь-якого потенціалу зростання біткоїна в довгостроковій перспективі.

Зазначимо, що в березні 2023 року в JPMorgan Chase заявили, що перша криптовалюта не зможе зрівнятися із золотом за номінальним обсягом в інвестиційних портфелях.

У компанії допустили ймовірне повернення крипторинку до висхідного тренду в серпні 2024 року. До цього моменту вплив виплат від біржі Mt. Gox і продажів першої криптовалюти урядом Німеччини повністю вичерпається, що підштовхне галузь до подальшого зростання, впевнені в JPMorgan.

Крім цього, експерти приділили увагу ситуації навколо кандидата в президенти США Дональда Трампа. На їхню думку, біткоїн і золото виграють від можливої перемоги політика на майбутніх виборах.

Вони зазначили, що інвестори очікують пом’якшення риторики уряду США щодо криптоіндустрії при зміні глави держави.

Джерело: Мінфін
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