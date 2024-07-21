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21 липня 2024, 13:26

Які країни світу переживали дефолтні події за останні 25 років (інфографіка)

Україна веде переговори з кредиторами щодо боргу за єврооблігаціями на суму близько 20 млрд доларів. У разі неуспішного завершення переговорів до 1 серпня, країні теоретично загрожує дефолт.

Україна веде переговори з кредиторами щодо боргу за єврооблігаціями на суму близько 20 млрд доларів.
Фото:depositphotos

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Дефолт настає, коли держава не може своєчасно та повністю виплатити борги, і може бути технічним або повним. Однак, нардеп Данило Гетманцев вважає, що дефолт малоймовірний, оскільки в ньому не зацікавлені ані кредитори, ані боржники, тому угода буде досягнута.

«Слово і діло» графічно демонструє, які країни були у дефолтних станах та коли це було.

Дефолт в Україні

Україна вже кілька разів перебувала на межі дефолту — в 1998 році, 2000-му, 2015-му та 2022-му.
У серпні 1998 року у росії було оголошено технічний дефолт за основними видами державних боргових зобов’язань (сума простроченого боргу перевищила 72,7 млрд доларів). Після цього у країні вибухнула криза: відбулася девальвація рубля, різко впав рівень життя населення, була паралізована банківська система. Але Україні тоді вдалося уникнути найгіршого розвитку подій.

В 2015 році, вже після початку російської агресії, Україні вдалося уникнути дефолту, домовившись про реструктуризацію боргу.

У серпні 2022-го Україна домовилася про дворічне відстрочення обслуговування боргу за прямими та гарантованими державами єврооблігаціями.

Які країни переживали дефолтні події

За останні 25 років десятки країн переживали дефолтні події. Наприклад, Аргентина в період з 2000 до 2020 року тричі оголошувала дефолт, усього їх було набагато більше в історії країни. У 2024 році дефолту вдалося уникнути завдяки успішним переговорам щодо реструктуризації боргу.

Дефолтні події переживали такі країни Південної Америки як Еквадор (1999, 2008, 2020 та 2023 роки), Уругвай (2003), Венесуела (2016). Так, Еквадор оголошував у 1999 та 2008 роках дефолт за зовнішніми боргами.

З країн Північної Америки з дефолтом та дефолтними подіями стикалися Домініканська республіка (2005 рік), Нікарагуа (2003, 2008 рік), Барбадос (2018 рік).

Проблеми з виплатами боргів мали багато африканських країн: Мозамбік (2016, 2017 і 2023), Республіка Конго (2017), Ефіопія (2023), Камерун (2023), Нігер (2023), Гана (2022) та інші.

росія та білорусь у 2022 році допустили технічний дефолт із зовнішнього боргу.
Греція через тривалу жорстку економічну кризу двічі була на межі дефолту у 2012 році.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
antonov3765
antonov3765
21 липня 2024, 14:43
#
Прогрев. Якобы дефолт это нормально, не мы первые не мы последние, то се
+
0
bonv
bonv
21 липня 2024, 15:24
#
Зе-влада готує до?
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