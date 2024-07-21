Які країни світу переживали дефолтні події за останні 25 років (інфографіка)

Україна веде переговори з кредиторами щодо боргу за єврооблігаціями на суму близько 20 млрд доларів . У разі неуспішного завершення переговорів до 1 серпня, країні теоретично загрожує дефолт.

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Дефолт настає, коли держава не може своєчасно та повністю виплатити борги, і може бути технічним або повним. Однак, нардеп Данило Гетманцев вважає, що дефолт малоймовірний, оскільки в ньому не зацікавлені ані кредитори, ані боржники, тому угода буде досягнута.

«Слово і діло» графічно демонструє, які країни були у дефолтних станах та коли це було.

Дефолт в Україні

Україна вже кілька разів перебувала на межі дефолту — в 1998 році, 2000-му, 2015-му та 2022-му.

У серпні 1998 року у росії було оголошено технічний дефолт за основними видами державних боргових зобов’язань (сума простроченого боргу перевищила 72,7 млрд доларів). Після цього у країні вибухнула криза: відбулася девальвація рубля, різко впав рівень життя населення, була паралізована банківська система. Але Україні тоді вдалося уникнути найгіршого розвитку подій.

В 2015 році, вже після початку російської агресії, Україні вдалося уникнути дефолту, домовившись про реструктуризацію боргу.