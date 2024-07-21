21 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
21 липня 2024, 10:00
Як вимикатимуть світло 21 липня: графіки Укренерго
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Як вимикатимуть світло
«З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень», — пояснили в Укренерго.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться.
Джерело: Мінфін
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