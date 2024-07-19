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19 липня 2024, 19:02

Ситуація зі світлом найближчим часом поліпшиться — міністр

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться.

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Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

За його словами, спеціалісти «Енергоатому» роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.

«Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую», — зазначив міністр.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Lamo
Lamo
19 липня 2024, 19:13
#
Де вона поліпшиться? Ще пару областей перестануть вимикати, та 2 групу у Києві, а інші так і продовжать без світла по 7 годин сидіти?
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 липня 2024, 19:15
#
Ця гра була зрозуміла ще на початку раптового вимкнення та підвищення тарифа до 4 грн, і це всі розуміють, навіщо було знущатися над населенням, коли 10 грн запланують теж почнуть таке витворяти) На дурня все. Генерації достатньо для населення і дитина знає в садочку.
1кв не повинен коштувати більше 1 грн це все розводняк
Почали в містах люди виходити перекривати дороги, у когось хто це все розробив піджалося десь і вже генерації буде вдосталь, от же ліцеміри.
Що ще доброго для населення, яке ще осталося?
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0
Lamo
Lamo
19 липня 2024, 19:30
#
Чому 1 грн? Безкоштовно УСЕ повинно бути! Ще держава кожному *** повинна по 4000$ пассивного доходу видавати!
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