Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Міненерго.
19 липня 2024, 19:02
Ситуація зі світлом найближчим часом поліпшиться — міністр
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Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.
За його словами, спеціалісти «Енергоатому» роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.
«Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую», — зазначив міністр.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
1кв не повинен коштувати більше 1 грн це все розводняк
Почали в містах люди виходити перекривати дороги, у когось хто це все розробив піджалося десь і вже генерації буде вдосталь, от же ліцеміри.
Що ще доброго для населення, яке ще осталося?