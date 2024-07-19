Ситуація зі світлом найближчим часом поліпшиться — міністр

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Міненерго.

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Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

За його словами, спеціалісти «Енергоатому» роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.

«Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую», — зазначив міністр.