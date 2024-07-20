Уряд запустив «гарячу лінію» з питань енергетики

Із 20 липня запрацювала урядова «гаряча лінія» під назвою «Струм», на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Зазначається, що консультації з енергетичних питань за номером 15−49 можна отримати безкоштовно і цілодобово.

Зокрема, звернувшись на цю телефонну лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Урядова «гаряча лінія» з питань енергетики почала працювати в межах реалізації урядом комплексу заходів для підтримки української енергетики і кожного українця та підготовки до надважливого осінньо-зимового періоду.