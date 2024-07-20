Укренерго з початку повномасштабної війни залучило 1,5 мільярда євро від міжнародних партнерів

Із початку повномасштабного вторгнення НЕК «Укренерго» отримало 1,5 млрд євро допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці .

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Допомога партнерів

«Вчора ми отримали від Євросоюзу грант в розмірі 100 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення та захист. Цей внесок від наших партнерів збільшив пакет міжнародної підтримки, яку Укренерго отримало за час повномасштабного вторгнення до 1,5 млрд євро», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, оскільки Укренерго не має мережевих обмежень, залучені від Євросоюзу кошти будуть спрямовані не для екстренних ремонтів, а для збільшення стійкості мережі.

Загалом, Укренерго залучило допомогу у вигляді кредитів від міжнародних фінансових організацій, грантів урядів країн ЄС, США, Великої Британії та обладнанням, яке для нас закуповували і доставляли міжнародні організації USAID, ПРООН та інші.

Вся підтримка контролюється міжнародними партнерами і спрямовується на відновлення пошкоджених російськими обстрілами об'єктів, закупівлю високовольтного обладнання, підтримку ліквідності ринку електроенергії та захист на наших об'єктах.

«Саме завдяки міжнародній підтримці ми змогли зменшити вплив від російських атак на роботу високовольтної мережі та відновили її спроможність транспортувати електрику по країні. Вже сьогодні високовольтна інфраструктура здатна передати в кілька разів більше електрики, ніж виробляється зараз на українських електростанціях», — наголосили в Укренерго.