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20 липня 2024, 12:22

ФДМУ оголосив перші в Україні онлайн-аукціони з великої приватизації на Прозорро.Продажі

Вперше в Україні Фонд держмайна оголосив в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціони з великої приватизації. Це торги з продажу об'єктів балансовою вартістю понад 250 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні Фонду держмайна.

Вперше в Україні Фонд держмайна оголосив в державній електронній торговій системі Прозорро.
Фото:depositphotos

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Перші лоти

Першими лотами великої приватизації є готель «Україна» та Об'єднана гірничо-хімічна компанія.

  • 4-зірковийготель «Україна» у центрі столиці ФДМУ виставив на торги зі стартовою вартістю понад 1 млрд гривень. На 14 поверхах площею майже 22.5 тис. м² розташовані 363 номери, ресторан, бізнес-центр, шість конференц-залів, салон краси, сауна, масажний кабінет та парковка на 69 автомобілів. Окрім будівлі готелю новий власник також отримає будівлі охорони, нежитлові будівлі, автостоянки, прибудову та навіс. Трираундовий аукціон на підвищення ціни відбудеться 18 вересня.

  • Ціна Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) стартуватиме на торгах з майже 3,9 млрд гривень. Основним видом діяльності підприємства є добування руд інших кольорових металів. Головний офіс ОГХК знаходиться в Києві, а виробничі потужності у Дніпропетровській та Житомирській областях. Торги з продажу активу відбудуться 9 жовтня за правилами англійського аукціону на підвищення ціни.

Як взяти участь

Взяти участь у торгах з великої приватизації може кожен охочий, крім учасників, які за законодавством не можуть бути визначені переможцем аукціону. Аби позмагатися за актив, потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків Прозорро.Продажі та зробити цінову пропозицію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
20 липня 2024, 13:11
#
Після Великого крадівництва…
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