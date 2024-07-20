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20 липня 2024, 11:59

З початку повномасштабної війни Україна отримала від МВФ $10,2 млрд

З 24 лютого 2022 року МВФ надав Україні $10,2 млрд бюджетної допомоги. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США. Про це йдеться уповідомленні Міністерства фінансів.

З 24 лютого 2022 року МВФ надав Україні $10,2 млрд бюджетної допомоги.
Фото:mof.gov.ua

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Допомога МВФ

«Уряд України, Нацбанк та інші органи влади вже виконали 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ на сьогодні. 14 виконаних маяків стосувались фіскального сектору. Виконання Україною умов сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни. Фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно. Вдячний за продуктивні зустріч у межах місії», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

П'ятий перегляд програми

Місія МВФ щодо пʼятого перегляду програми EFF розпочнеться у вересні. За умови успішного перегляду Україна отримає наступний транш від Фонду обсягом близько $1,1 млрд. Серед умов — один структурний маяк щодо ухвалення оновленого закону про Бюро економічної безпеки.

Керівництво Мінфіну зауважило, що виклики військово часу потребують сталого та ритмічного зовнішнього фінансування для України. Лідерство МВФ у цьому питанні продовжує відігравати важливу роль. Фонд є фактично майданчиком, що об'єднує міжнародних донорів для мобілізації коштів на пріоритетні потреби України.

Скільки потрібно коштів на 2024 рік

У поточному році потреба у міжнародній підтримці сягає $38 млрд. Партнери вже надали відповідні запевнення. Здійснюються заходи для залучення коштів у 2025 році.

Нагадаємо

Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування — EFF на 2023−2027 роки становить $15,6 млрд. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 липня 2024, 13:03
#
Тепер роздягнуть українців до трусів.
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0
bonv
bonv
20 липня 2024, 13:16
#
А колись нелох висміював співпрацю з МВФ…
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