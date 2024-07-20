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20 липня 2024, 10:39

МЕА прогнозує найвище за 20 років зростання попиту на електроенергію в світі

Світовий попит на електроенергію у 2024 та 2025 роках стане найвищим за останні 20 років, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Світовий попит на електроенергію у 2024 та 2025 роках стане найвищим за останні 20 років, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (IEA).► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЧим зумовлене зростанняЦе зумовлено стійким економічним зростанням, сильною спекою і збільшенням впровадження технологій, що працюють на електриці, таких як електромобілі та теплові помпи.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чим зумовлене зростання

Це зумовлено стійким економічним зростанням, сильною спекою і збільшенням впровадження технологій, що працюють на електриці, таких як електромобілі та теплові помпи.

Згідно з піврічним звітом IEA, світовий попит на електроенергію зросте приблизно на 4% у 2024 році, порівнюючи з 2,5% у 2023 році.

Це означатиме найвищі річні темпи зростання з 2007 року, якщо не брати до уваги виняткових підйомів, що спостерігалися після світової фінансової кризи та пандемії COVID-19.

Читайте: Як залучити інвестиції в енергетику та реально подолати блекаути

У першій половині 2024 року кілька регіонів зіткнулися із сильними хвилями тепла, що збільшило попит та створило навантаження на електросистеми, йдеться у звіті.

Відновлювані джерела електроенергії також швидко розширюватимуться цього і наступного року. Прогнозується, що їхня частка у світовому постачанні електроенергії збільшиться з 30% у 2023 році до 35% у 2025-му.

Обсяг енергії, що виробляється завдяки відновлюваним джерелам енергії у всьому світі у 2025 році, ймовірно, вперше перевершить обсяг, що виробляється шляхом використання вугілля.

Очікується, що тільки сонячна енергетика покриє приблизно половину зростання світового попиту на електроенергію у 2024 та 2025 роках, а фотоелектричні та вітрові установки разом покриють до трьох чвертей приросту.

Однак, йдеться у звіті, попри різке зростання використання відновлюваних джерел енергії, світове виробництво електроенергії з вугілля цього року навряд чи знизиться через сильне зростання попиту, особливо в Китаї та Індії.

Як наслідок, викиди вуглекислого газу у світовому енергетичному секторі виходять на плато, і у 2024 році очікується невелике зростання, за яким буде зниження у 2025 році.

У вересні 2023 року Міжнародне енергетичне агентство оголосило про початок кінця ери викопного палива. На думку агентства, ще до кінця десятиліття сукупний попит на нафту, природний газ та вугілля досягне піка, після чого піде на спад.

У грудні IEA заявило, що відновлювана енергетика б'є рекорди 22 рік поспіль, найбільше зростання в Китаї. Три чверті доданих потужностей припадає на сонячні батареї, вітрова енергетика відстає.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
20 липня 2024, 10:45
#
Зелена повістка зіштовхнеться з технологією ШІ, яка буде потребувати дуууже багато ее. І тут як мінімум конфлікт інтересів. Або люди будуть сидіти без ее або почнуть будувати купу нових АЕС.
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bonv
bonv
20 липня 2024, 13:17
#
Атомка дешева… Сонце безкоштовне.
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