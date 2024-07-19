Британія може вивести на ринок свої біткоїн-резерви на $5 млрд — Bloomberg

Велика Британія може викинути на ринок біткоїнів на $5 млрд, щоб оплатити реформи нової влади. Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що нова глава британського казначейства Рейчел Рівз може розпродати понад 61 тис BTC, які зберігаються на гаманцях уряду, для фінансування своїх економічних планів.

Рівз заявила що отримала одну з найгірших фінансових ситуацій з часів Другої світової війни, а її мета «відбудувати Британію та покращити кожен куточок країни» коштуватиме недешево, тож резерви BTC країни є дуже привабливим джерелом надходжень коштів.

Нагадаємо, що нещодавно Німеччина продала всі свої біткоїни, які були вилучені у піратського сайту. Продажі німецьким урядом біткоїнів на суму $3.5 млрд спричинили значний тиск на ринок та були однією з причин просадки цін на криптовалюти.