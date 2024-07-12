Протягом останнього місяця німецька федеральна земля Саксонія вивела на ринок майже 50 тис біткоїнів (приблизно $2,8 млрд), що негативно вплинуло на крипторинок. Ці активи були вилучені у ході кримінальної справи проти піратського сайту Movie2k.
Німеччина за місяць майже спустошила свій біткоїн-гаманець
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Чому Саксонія розпродає біткоїни
Ці трансакції пов'язані з вимогами німецького законодавства, яке передбачає стандартну процедуру реалізації для конфіскованих під час кримінальних розслідувань активів.
Починаючи з 19 червня з гаманців почали виводити на різні криптобіржі певні об'єми, які були занадто великими, що спонукало деякі платформи повертати біткоїни назад.
Загалом у ході кримінальної справи було вилучено 50 тис біткоїнів. Перекази були відправлені на Bitstamp,Kraken і Coinbase та інші біржі.
Тиск на биків
Виведення великих обсягів щоразу впливало на ціну біткоїна, яка останні дні не може перетнути позначку $60 тис.
На момент написання новини, на рахунках землі Саксонія лишалось близько $300 млн.
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