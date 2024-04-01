Telegram запустив монетизацію каналів, але в Україні вона поки не доступна

Telegram презентував систему монетизації, йдеться у блозі месенджера. Тепер власники Telegram-каналів можуть отримувати 50% доходу від реклами, що показується в їхніх каналах.

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Зазначається, що щомісяця користувачі Telegram генерують понад 1 трлн переглядів у каналах.

Відсьогодні власники публічних каналів, які мають щонайменше 1000 підписників, можуть отримувати 50% від доходу від реклами, що показується в їхніх каналах.

Власники каналів можуть виводити свої винагороди без комісії або реінвестувати їх, зокрема, у рекламу в Telegram.

Виведення коштів стане доступним найближчими тижнями, сказано у повідомленні.

Для роботи програми монетизації месенджер запустив рекламні оголошення на базі блокчейну TON, які можна придбати за допомогою Toncoin. Проте, вони не будуть показуватись користувачам деяких країн, серед яких росія, Україна, Палестина та Ізраїль.