Відкриття ринку землі для іноземців може стати наступним кроком земельної реформи — експерт

Український ринок землі може стати відкритим для іноземців. Такий прогноз зробив експерт з аграрної та земельної політик KSE Роман Нейтер під час Agro Invest Day .

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Відкриття ринку землі для іноземців

Станом на 1.07.2024 р. на українському ринку сукупно було продано понад 0,5 млн га землі. Це трохи більше, ніж 1,5% від всіх сільськогосподарських земель в обігу. Вважається, що на розвинених ринках річна площа земель в обігу складає близько 1−2%. У нас за три роки цей показник складає 1,4% земель в обігу. За весь цей час було продано земель на понад $0,5 млрд, якщо рахувати за офіційною вартістю.

Зараз доступ до ринку українських земель закритий для іноземців, але тут є нюанс, вважає Роман Нейтер. Оскільки Україна хоче вступити до ЄС та відбуваються євроінтеграційні процеси, то Україні необідно буде взяти до уваги чинне європейське законодавство.

«В ЄС є вимога до вільного руху капіталу і ти не можеш дискримінувати одних членів Євросоюзу у порівнянні з іншими членами Євросоюзу. Ті юристи, з якими я спілкувався, трактують, що відповідно до цієї вимоги, наступним етапом великої земельної реформи буде відкриття доступу до ринку землі іноземних юридичних та фізичних осіб», — каже експерт.

Отже, відкриття ринку землі для іноземців може стати наступною структурною зміною на ринку землі. За словами експерта, цей процес не буде відбуватись миттєво, але це широка перспектива, до якої треба готуватись вже зараз.

Передісторія

Нагадаємо, український ринок землі запрацював 1 липня 2021 року. На першому етапі доступ до ринку отримали фізособи, які мали можливість придбати не більше 100 га землі. Другий етап розпочався з 1 січня 2024 року. Він передбачає участь юридичних осіб, які отримали право придбавати до 10 тис га у власність.

Agro Invest Day

Agro Invest Day відбулась 11 липня 2024 року. Організаторами конференції виступили сайти Мінфін та Finance.ua, а також Біржовий університет та компанія «Твоє коло».

До проведення конференції також долучилися партнери: аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute, сервіс інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-канал про найпривабливіші пропозиції для інвестування УкрІнвестКлуб, сервіс для купівлі та продажу землі Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.