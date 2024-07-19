Державна екологічна інспекція 16 липня вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС. Таке рішення ухвалив Кабмін ще у листопаді 2023 року. Про це повідомляє Держекоінспекція.
19 липня 2024, 10:17
Держекоінспекція відновлює перевірки якості пального на АЗС
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Повідомляється, що позапланово перевірятимуть АЗС протягом періоду воєнного стану за наявності загрози життю та здоров’ю людини. Також, якщо йдеться про захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.
Першу таку перевірку провели на АЗС поблизу смт Гоща на Рівненщині.
Джерело: Мінфін
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