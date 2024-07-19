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19 липня 2024, 10:17

Держекоінспекція відновлює перевірки якості пального на АЗС

Державна екологічна інспекція 16 липня вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС. Таке рішення ухвалив Кабмін ще у листопаді 2023 року. Про це повідомляє Держекоінспекція.

Державна екологічна інспекція 16 липня вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС.

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Повідомляється, що позапланово перевірятимуть АЗС протягом періоду воєнного стану за наявності загрози життю та здоров’ю людини. Також, якщо йдеться про захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Першу таку перевірку провели на АЗС поблизу смт Гоща на Рівненщині.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
19 липня 2024, 11:57
#
Про людське око…
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0
orest frank
orest frank
19 липня 2024, 12:12
#
Навіть не профанація! Паливо само по собі не є екологічним! Дебіли та й по всьому! Це як би МОЗ перевіряло мережі рітейлу на шкоду для здоров’я не від продажу алко та цигарок, а самі цигарки та алко в тих мережах! Ото вже жара та моча в голову комусь вступили!
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