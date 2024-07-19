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19 липня 2024, 9:17

В Lifecell назвали «украй складними» нові вимоги щодо енергонезалежності

Lifecell оцінює як «украй складні» нові вимоги Держспецзв'язку щодо забезпечення безперебійного зв'язку в умовах постійного відключення світла. Про це повідомила пресслужба компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Lifecell оцінює як «украй складні» нові вимоги Держспецзв'язку щодо забезпечення безперебійного зв'язку в умовах постійного відключення світла.

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Що заявили в компанії

В Lifecell підкреслили, що інвестиції у забезпечення інфраструктури альтернативними джерелами живлення досягли майже 1 млрд грн з осені 2022 року.

Втім, у заяві компанії йдеться, що терміни та вимоги Держспецзв'язку вкрай складні. Згідно з цими вимогами, оператори мобільного зв'язку повинні забезпечити джерелами альтернативного живлення 60% базових станцій до 1 жовтня і 100% до 1 лютого 2025 року.

У компанії повідомили, що вже більша частина всіх базових станцій lifecell в Україні — понад 5 тис. — обладнано новими літієвими батареями.

«Ці батареї витривалі й можуть підтримувати роботу базових станцій до 4−8 годин за відсутності стаціонарного живлення та помірного навантаження на мережу. До того ж такі батареї заряджаються в кілька разів швидше», — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Водночас в lifecell уточнили, що ресурсу батарей вистачає на різну тривалість часу, залежно від часу між знеструмленнями в кожній конкретній місцевості. Батареям потрібно встигнути повністю зарядитися до чергового відключення.

Ще близько 1,7 тис. базових станцій lifecell забезпечені альтернативним енергопостачанням за допомогою генераторів (стаціонарних, мобільних, партнерських).

У компанії наголосили, що за допомогою тільки генераторів неможливо зарезервувати більшу частину обладнання. Їм потрібне постійне обслуговування: люди, які встановлюють, заправляють, налаштовують. Крім того, не кожну базову станцію можна живити від генератора. У низці місць їхнє використання заборонено, наприклад, у містах зі щільною забудовою на дахах будинків. Близько 80% базових станцій мережі lifecell встановлено на дахах будинків, а в містах ця частка сягає близько 90%, уточнили у пресслужбі.

Джерело: Мінфін
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