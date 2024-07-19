Обігнати інфляцію і примножити капітал: чому варто інвестувати в нерухомість

За минулі роки можливості для інвестування в Україні суттєво розширились. Найбільш популярними інструментами вкладень в Україні сьогодні є купівля державних облігацій, банківські депозити , інвестиції в нерухомість і вкладення в бізнес.

Два перші варіанти є низькоприбутковими інвестиційними інструментами, другий — не прив’язаний до долара, а останній — найбільш ризиковий. До того ж, купівля облігацій на значну суму потребує підтвердження джерела доходів, а дохід від власного бізнесу точно не можна назвати пасивним. А от нерухомість — це можливість довгострокового вкладення грошей з примноженням капіталу без щоденних зусиль, як в бізнесі.

Тож розберемося, що можна отримати від інвестицій в нерухомість. Навіть під час повномасштабної війни.

Попит прокинувся

На кінець 2023 року інтерес до купівлі житла в Україні сягнув 70−80% від рівня до повномасштабного вторгнення, ідеться в річному дослідженні порталу ЛУН. Все більше українців повертаються до ідеї придбання житла і ця тенденція зберігається в 2024 році.

Аналітики порівнюють нинішню ситуацію з тією, що склалася у 2014 році після першого етапу вторгнення росії в Україну. Тоді хвиля вимушених переселенців посприяла розбудові київського передмістя, у якому до 2022 року вводили в експлуатацію навіть більше нових квартир, ніж у столиці.

Та сьогодні попит на житлову нерухомість змістився на західні області України. Торік в Україні 70% інвестицій у житло, за даними групи Ukraine Economic Outlook, припали саме на них. Це пов’язано, передусім, із безпековими факторами. Друга причина — постійне зростання якості і комфорту життя у невеликих обласних центрах, про що свідчить щорічне муніципальне дослідження від Міжнародного республіканського інституту.

І, нарешті, ціна на житло. Області заходу України пропонують житло за суттєво нижчими цінами, ніж у Києві. А рівень життя — не гірший. Наприклад, ІТ-спільнота торік визнала Івано-Франківськ найкращим містом для життя.

Отже, попит є. Пропозиція від нього не відстає, хоча терміни введення будинків в експлуатацію поки повільніші, ніж довоєнні, але не значно. Та чи вигідно інвестувати зараз у нерухомість?

Старий, але добрий інструмент

Інвестиції в нерухомість — один з найбільш консервативних інструментів. На українському ринку він показує стабільну дохідність вже упродовж багатьох років — квартири постійно зростають в ціні.

Якщо ще кілька років тому ціни на нерухомість в Києві були найвищими, то сьогодні до них впритул наблизились ціни на первинному ринку житла у Львові.

Динаміка зростання цін в інших західних областях за минулі півтора роки теж вища, ніж у столиці.

Наприклад, в Івано-Франківську за минулий рік ціни на житло в новобудовах виросли на 18% в доларах. За перше півріччя, показує статистика ЛУН, квадратний метр тут подорожчав ще на 13% у гривні. В Ужгороді ціни лише з початку 2024 року виросли на 18% за метр, у Львові — на 13%, в Луцьку — на 11%, у Чернівцях — на 9%.

Інвестиції в нерухомість зараз можуть принести дохід у розмірі щонайменше 15−20% на рік через постійне зростання ціни на квадратні метри.

Експерти прогнозують, що динаміка зростання попиту і цін збережеться у найближчі роки і ще орієнтовно впродовж 5−7 років після завершення війни з росією. Окрім вимушених переселенців, на це впливатимуть й інші фактори.

Наприклад, покращити житлові умови, збільшити площу часто хочуть навіть ті люди, які мають власне помешкання. Не варто забувати і про застарілий житловий фонд радянського періоду, що поступово втрачає свої експлуатаційні характеристики і мешканці якого шукатимуть нове сучасне житло.

Отже, купівля житла в західному регіоні, з огляду на ціну та її зростання, а також на підвищений попит у порівнянні з іншими регіонами, зараз чи не найвигідніша. Це допоможе вигідно вкласти гроші, збільшити капітал у найближчі роки і вберегти його від інфляційних ризиків.

Яке місто обрати для інвестиції в нерухомість

Відповідь на це питання залежить від цілей і можливостей інвестора. Свого часу, найпопулярнішим містом для купівлі житла на заході України був Львів. Шалений попит призвів до того, що сьогодні ціна квадратного метру в новобудові Львова коштує в середньому 55 тис. грн.

Після Львова за популярністю на заході йдуть Ужгород та Івано-Франківськ.

Середня ціна за квадратний метр житла в Ужгороді сьогодні становить 49 тис. грн, в Івано-Франківську — 33 тис. Тобто в Івано-Франківську, порівнюючи з іншими містами регіону, найнижчий поріг входу в нерухомість та найменша вартість новобудов. До прикладу, ціни на квартири в новозбудованих ЖК Івано-Франківська стартують від 1 млн грн.

В Ужгороді сьогодні в продажу є 69 черг в новобудовах, будуються 54 черги. В Івано-Франківську — 173 черги в продажу і 140 — будуються. Окрім того, в Івано-Франківську із 63 житлових комплексів у 40 можна придбати житло в розтермінування — це дві третини пропозицій. В Ужгороді ж із 39 житлових комплексів придбати нерухомість в розтермінування можна лише в 16.

Отже, Івано-Франківськ демонструє і більш привабливу ціну на нерухомість в новобудовах, і в рази більший вибір нерухомості.

Івано-Франківськ також упродовж років є одним із лідерів серед міст, де комфортно жити і вести бізнес. Тут велика спільнота айтівців— понад 5 тис. людей. Це друга по величині ІТ-спільнота на заході України та свого роду підтвердження якості життя у місті.

Також Івано-Франківськ є містом, де, за словами підприємців, легше вести бізнес, ніж у багатьох великих містах. Підтвердженням цьому також є релокація сюди великих підприємств зі сходу та півдня України у галузі поліграфії, ІТ, промисловості тощо. Загалом ідеться про понад 80 великих компаній і понад 100 середніх і малих. Попри війну, іноземні інвестори теж продовжують вкладати гроші в місто та область.

І все це — біля підніжжя українських Карпат.