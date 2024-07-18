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18 липня 2024, 12:44

Рада дала добро на підвищення акцизів на пальне до рівня європейських

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Про це повідомляє заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.
Фото: depositphotos

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«За» відповідне рішення проголосував 231 народний депутат.

«Парламент ухвалив законопроєкт 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо. Правка (№ 267) про газ теж була підтримана», — зазначив він.

Що зміниться

Законопроєкт передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Як пише enkorr, згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року — до 242,60 євро/1 000 л, з 2025 року — до 271,70 євро/1 000 л, з 2026 року — до 300,80 євро/1 000 л, з 2027 року — до 329,90 євро/1 000 л, з 2028 року — до євро 359/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року — до 177,60 євро/1 000 л, з 2025 року — до 215,70 євро/1 000 л, з 2026 року — до 253,80 євро/1 000 л, з 2027 року — до 291,90 євро/1 000 л, з 2028 року — до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року — до 148 євро/1 000 л, з 2025 року — до 173 євро/1 000 л, з 2026 року — до 198 євро/1 000 л, з 2027 року — до 223 євро/1 000 л, з 2028 року — до 250 євро/1 000 л.

Закон повинен набути чинності з 1 вересня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+217
Sarevok
Sarevok
18 липня 2024, 12:48
#
Потужна перемога 💪💪💪
+
+121
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 липня 2024, 13:26
#
Ще одне потужне рішення. Так нас!
+
+248
Riojas
Riojas
18 липня 2024, 12:52
#
Очень актуально сейчас, с генераторами. Все для людей.
+
+145
Turbo Apricot
Turbo Apricot
18 липня 2024, 13:00
#
Команда п’ять шість менеджерів наближає перемогу потужно незламно велично сміливо нестримно
+
+62
bonv
bonv
18 липня 2024, 13:16
#
А зарплати теж будуть в українців європейські? Гірше ж точно не буде? ©
+
+43
Riojas
Riojas
18 липня 2024, 13:27
#
Після перемоги
+
0
Rukasha
Rukasha
18 липня 2024, 17:09
#
Хахахахахха … нам как-то перемогу коммунизма обещали …
+
+32
bonv
bonv
18 липня 2024, 13:17
#
Одні покращення.:)…
+
+91
Amidin
Amidin
18 липня 2024, 13:55
#
Все логічно. Раніше люди були бідними і могли дозволити собі лише дешеве паливо. Але в 2019 році настав кінець епохи бідності і українці, нарешті, можуть собі дозволити паливо за європейськими цінами.
+
+15
godvinik
godvinik
18 липня 2024, 14:42
#
Все по методичкам ВЭФ, декарбонизацию надо ускорять.
Если денег нет, то надо не энергию душить, которая и есть жизнь, а повышать налог на продажи, на роскошь и некритический импорт
+
0
TAN72
TAN72
18 липня 2024, 16:01
#
Украина -це Европа.
+
0
artaped
artaped
18 липня 2024, 16:18
#
Так нам и надо терпилам !!!
+
0
SamBB
SamBB
18 липня 2024, 16:40
#
Дя-ку-є-мо АндрєйБарісич! Прочитав і відчув себе європейцем! Потужно!
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