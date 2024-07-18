Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 11256−2, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Про це повідомляє заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Рада дала добро на підвищення акцизів на пальне до рівня європейських
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«За» відповідне рішення проголосував 231 народний депутат.
«Парламент ухвалив законопроєкт 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо. Правка (№ 267) про газ теж була підтримана», — зазначив він.
Що зміниться
Законопроєкт передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.
Як пише enkorr, згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року — до 242,60 євро/1 000 л, з 2025 року — до 271,70 євро/1 000 л, з 2026 року — до 300,80 євро/1 000 л, з 2027 року — до 329,90 євро/1 000 л, з 2028 року — до євро 359/1 000 л.
На дизпальне: з 1 вересня 2024 року — до 177,60 євро/1 000 л, з 2025 року — до 215,70 євро/1 000 л, з 2026 року — до 253,80 євро/1 000 л, з 2027 року — до 291,90 євро/1 000 л, з 2028 року — до 330 євро/1 000 л.
На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року — до 148 євро/1 000 л, з 2025 року — до 173 євро/1 000 л, з 2026 року — до 198 євро/1 000 л, з 2027 року — до 223 євро/1 000 л, з 2028 року — до 250 євро/1 000 л.
Закон повинен набути чинності з 1 вересня 2024 року.
Коментарі - 13
Если денег нет, то надо не энергию душить, которая и есть жизнь, а повышать налог на продажи, на роскошь и некритический импорт