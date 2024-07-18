Найпопулярніші в Україні вживані авто з США. Що обирають українці

За пів року в Україні було зареєстровано 21,2 тис. вживаних легковиків зі Сполучених Штатів. Отже, 19% вживаних авто, що з січня по червень перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) — машини з бензиновими двигунами. Більше третини (34%) — електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

Топ-5 вживаних авто із США

Tesla Model 3 — 2330 од.;

Tesla Model Y — 1770 од.;

Ford Escape — 1437 од.;

Jeep Cherokee — 1346 од.;

VW Passat — 1271 од.

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Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році — 6 років.