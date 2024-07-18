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18 липня 2024, 10:16

Скільки грошей відправили іммігранти з Польщі до України

Перекази з Польщі від іммігрантів, які працюють, у першому кварталі 2024 року становили 5,9 млрд злотих. Це на 1,7 мільярда злотих менше порівняно з минулим роком. Такі цифри надав Національний Банк Польщі, пише Financе.ua з посиланням на bankier.pl.

Перекази з Польщі від іммігрантів, які працюють, у першому кварталі 2024 року становили 5,9 млрд злотих.
Фото:depositphotos

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Перекази в Україну

В Україну надіслано 57,7% всіх переказів. У банку повідомляють, що зафіксоване падіння сталося через зменшення заробітків сезонних і прикордонних працівників, пов’язане зі зменшенням кількості громадян України, які працюють у Польщі на короткостроковій основі.

Перекази від короткострокових іммігрантів у першому кварталі 2024 року становили 3,5 млрд злотих порівняно з 6,0 млрд злотих у першому кварталі 2023 року.

Грошові перекази в Україну продовжують падати.

У географічній структурі все ще переважали перекази в Україну. Вони становили 3,4 млрд злотих. Також зросли кошти, перераховані в інші сусідні з Польщею країни, зокрема до білорусі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що приватні грошові перекази в Україну у січні-травні 2024 року становили $4,37 млрд, що на $376 млн або на 8,59% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас інші приватні перекази залишаються відносно стабільними — у травні становили $0,33 млрд.

За підрахунками НБУ, через офіційні канали в Україну у травні надійшли перекази на $469 млн, через неформальні канали — на $406 млн.

Приватні грошові перекази в Україну у січні-березні 2024 року становили $2,63 млрд, що на $250 млн або на 9% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
18 липня 2024, 10:34
#
Ну бо всі намагаються поїхати до країн з нормальним законодавством і нормальними умовами, чи хтось думав що потоки грошей будуть нескінченні?))
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+30
tckgoblinu
tckgoblinu
18 липня 2024, 10:49
#
Відповідно або сім`я вся виїжджає, або жінка подає на розлучення і живе собі далі не надсилаючи ніякі кошти в Україну, це все ясно як день, нашо їм постійно відправляти сюди гроші, люди або розлучаються, або звалюють звідси назовсім і все.
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