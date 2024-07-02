Грошові перекази в Україну продовжують падати

Приватні грошові перекази в Україну у січні-травні 2024 року становили $4,37 млрд, що на $376 млн або на 8,59% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це йдеться в даних НБУ .

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Як змінилися грошові перекази

У травні грошові перекази в Україну зменшилися до $0,88 млрд, хоча у травні минулого року вони становили $953 млн.

При цьому перекази із-за кордону у якості оплати праці у травні впали до $0,81 млрд, що на 15,4% менше, ніж у березні 2023 року ($958 млн). За вирахуванням витрат та податків мігрантів у країні перебування чиста оплата праці становила $542 млн.

Водночас інші приватні перекази залишаються відносно стабільними — у травні становили $0,33 млрд.

За підрахунками НБУ, через офіційні канали в Україну у травні надійшли перекази на $469 млн, через неформальні канали — на $406 млн.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», приватні грошові перекази в Україну у січні-березні 2024 року становили $2,63 млрд, що на $250 млн або на 9% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.