Акція для нових бізнес-клієнтів Portmone: комісія 0% на перші 50 000 грн обігу за картками Visa

Інтеграція платіжних систем з вебсайтами та мобільними застосунками сьогодні є важливою складовою ведення комерційної діяльності у всесвітній мережі. Сучасні сервіси з приймання онлайн-оплат дозволяють здійснювати швидкі інтернет-розрахунки, роблять їх зручними та безпечними для покупців і продавців. Малому та середньому бізнесу перехід в діджитал дає змогу успішно масштабуватися та конкурувати з великими гравцями на ринку.

У рамках партнерської програми «Підтримай своїх», що реалізується вже вдруге, відомий український провайдер онлайн-платежів Portmone за підтримки світового лідера індустрії електронних платежів Visa пропонує новим мерчантам підключити інтернет-еквайринг за акційними умовами. Кожен український ФОП або компанія, що зареєструє бізнес-акаунт на сайті платіжної системи у період з 1 липня по 15 вересня 2024 року, зможе приймати оплати онлайн з карток Visa з нульовою комісією до моменту досягнення обігу в 50 000 грн.

Автоматичне переведення мерчанта на загальні умови обраного тарифного плану відбудеться 31 грудня 2024 року в тому разі, якщо зазначеної вище суми продавцем досягнуто не буде (офіційні умови акції).

До участі в акції допускаються продавці, котрі:

здійснюють підприємницьку діяльність у межах України, за винятком окупованих територій та зони ведення бойових дій;

не перебувають у стані припинення діяльності, щодо них не відкрите провадження у справі про банкрутство;

реєструються як мерчант на portmone.com вперше та встигли створити бізнес-акаунт у термін, визначений умовами акції;

приймають платежі банківськими картками Visa. Картки інших платіжних систем також можуть обслуговуватися торговцями, втім, спецпропозиція на них не поширюється.

Як скористатися спецпропозицією: покроковий алгоритм дій

Уважно ознайомтеся з умовами надання послуги інтернет-еквайрингу та оберіть варіант, що найкраще підходить саме вам. Зареєструйте обліковий запис торговця за посиланням. Встигніть зробити це до 15 вересня. Активуйте акаунт, заповнивши анкету в кабінеті для B2B-клієнтів. Підпишіть двосторонню угоду щодо підключення сервісу за обраним тарифним планом. Пройдіть процедуру онбордингу та отримайте доступ до тестової версії сервісу. Встановіть платіжний шлюз на сайті чи в застосунку для мобільних пристроїв.

Готово! Далі ви можете починати приймати оплати від клієнтів на пільгових умовах.

Важливо! Компанії та приватні підприємці, що були раніше зареєстровані на платформі, не можуть бути учасниками акції. Втім, вони як і раніше можуть користуватися всіма перевагами співпраці з українським провайдером онлайн-оплат Portmone, про які ми поговоримо нижче.

Що дає інтеграція платіжної системи малому і середньому бізнесу

Приймання оплат на сайті або в мобільному застосунку допомагає підприємцям:

продавати товари та послуги 24/7;

забезпечити максимальну зручність замовлення і розрахунків для клієнтів;

збільшити чеки та повторні продажі;

оптимізувати робочі процеси та економити час;

підвищити власну конкурентоспроможність на ринку;

аналізувати платежі, вдосконалювати продукти та алгоритми роботи.

Крім того, використання сучасних платіжних інструментів є запорукою надійності й безпеки онлайн-транзакцій.

Переваги інтернет-еквайрингу від Portmone

Сервіс працює вже понад 20 років і пропонує найкращі професійні платіжні рішення для бізнесу. Партнери компанії мають можливість працювати з надійними українськими банками-еквайрами та отримують доступ до популярних електронних гаманців без необхідності у підписанні прямих договорів.

Торговцям, що обирають Portmone для прийняття онлайн-оплат, гарантуються:

зручність і безперебійність роботи системи;

цілодобова професійна техпідтримка;

повна безпека транзакцій та конфіденційність особистих даних платників.

Portmone та Visa зацікавлені в розвитку економіки держави та готові всіляко підтримувати малий та середній бізнес. Своєю чергою, українські підприємці мають слушну нагоду скористатися послугами інтернет-еквайрингу і заощадити на комісії.